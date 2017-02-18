Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik...
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara...

Çay ikram edilen işyerinde hırsızlık yaptı

Müşteri gibi girip kendisine çay ikram edilen işyerinde raftaki saatleri çalarken güvenlik kamerasına yansıyan S.Ç., polis tarafından gözaltına alındı

Çay ikram edilen işyerinde hırsızlık yaptı

Müşteri gibi girip kendisine çay ikram edilen işyerinde raftaki saatleri çalarken güvenlik kamerasına yansıyan S.Ç., polis tarafından gözaltına alındı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:22
Çay ikram edilen işyerinde hırsızlık yaptı
banner404

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Müftü Mahallesi Yemeniciler Sokak'ta hediyelik eşya satan Cafer Gül'e ait işyerine giren S.Ç., saatlere bakmak istediğini söyledi. İşyerinde çalışan kasiyer kadının çay ikramını geri çevirmeyen S.Ç., kadın kendisine çay doldurmak için arkasını döndüğü sırada raftaki saatleri alarak cebine koydu. S.Ç., daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup ikram edilen çayı içip işyerinden ayrıldı.
İşyeri sahibinin raflardaki saatlerin azaldığını fark ederek güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan olay üzerine S.Ç., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İşyeri sahibi Cafer Gül, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığı fark ettiğini söyleyerek, "Adam, görevli kendisine çay verirken raftaki saatleri çalıyor. Tekerleme laflar ile seni etkiliyor. Dalgınlığına gelince buradan yürütüyor. Benim bildiğim 400-500 liralık saat almış. 3-4 aydır saatlerimiz kayboluyordu. Adamı yakaladılar ama serbest bıraktılar sonra" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Polisçay IkramıHırsızlıkCafer Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Karda kaşar yuvarlamaca yarışması
Karda kaşar yuvarlamaca yarışması
Askeri gemide yangın
Askeri gemide yangın

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals