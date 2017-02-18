Çay ikram edilen işyerinde hırsızlık yaptı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Müftü Mahallesi Yemeniciler Sokak'ta hediyelik eşya satan Cafer Gül'e ait işyerine giren S.Ç., saatlere bakmak istediğini söyledi. İşyerinde çalışan kasiyer kadının çay ikramını geri çevirmeyen S.Ç., kadın kendisine çay doldurmak için arkasını döndüğü sırada raftaki saatleri alarak cebine koydu. S.Ç., daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup ikram edilen çayı içip işyerinden ayrıldı.

İşyeri sahibinin raflardaki saatlerin azaldığını fark ederek güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan olay üzerine S.Ç., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İşyeri sahibi Cafer Gül, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığı fark ettiğini söyleyerek, "Adam, görevli kendisine çay verirken raftaki saatleri çalıyor. Tekerleme laflar ile seni etkiliyor. Dalgınlığına gelince buradan yürütüyor. Benim bildiğim 400-500 liralık saat almış. 3-4 aydır saatlerimiz kayboluyordu. Adamı yakaladılar ama serbest bıraktılar sonra" dedi.