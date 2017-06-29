Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
140.869
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5742
EURO
4.0230
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...

Çatışmada bir asker yaralandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğü çatışmada bir asker yaralandı

Çatışmada bir asker yaralandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğü çatışmada bir asker yaralandı

29 Haziran 2017 Perşembe 19:03
Çatışmada bir asker yaralandı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Lice ilçesi Kutlu köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu istihbaratı üzerine geniş kapsamlı operasyon başlatan güvenlik güçleri, Kerpiçören mezrasında PKK’lı teröristlerle temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği çatışmada, bir asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle getirildiği 7’nci Kolordu Komutanlığı Jandarma Grup Hava Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlanan eski Asker Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Bölgede operasyon sürüyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 19:05
Anahtar Kelimeler:
LicePKKDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayrıldığı eşinin evini havaya uçurdu
Ayrıldığı eşinin evini havaya uçurdu
Aşırı sıcak delirtti: Çırılçıplak soyundu
Aşırı sıcak delirtti: Çırılçıplak soyundu
Termometreler tavan yaptı
Termometreler tavan yaptı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals