Çatışma çıktı: 3 asker yaralı

HAKKARİ Valiliği Çukurca'nın Güvendağı bölgesinde yaşanan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesi güneyi Kuzey Irak Kulika Tepe güneyinden bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bölgeye sevk edilen İHA ile Kulika Tepe güneyinde 3, Karasu güneyinde 6 olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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