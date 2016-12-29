Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 12°
Sağanak
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77884
ALTIN
130.177
DOLAR
3.5324
STERLIN
4.3232
EURO
3.6923
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Camı kırdı, tüfek çaldı

Kars’ta kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler bir av bayisinin camını kırarak tüfek çaldı

Camı kırdı, tüfek çaldı

Kars’ta kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler bir av bayisinin camını kırarak tüfek çaldı

29 Aralık 2016 Perşembe 15:47
Camı kırdı, tüfek çaldı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre; Küçük Kazımbey Caddesi üzerinde bulunan Cengiz Koca ve oğullarına ait Damla Av Bayisine gece 04.30 sularında gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, işyerinin kepenginin kilidini ve vitrin camını levye ile kırdı.
Vitrinde bulunan 1 adet şarjörlü yarı otomatik av tüfeğini alan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı işyerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekibi işyerinde inceleme yaparak delil aradı. Polis iş yerini camını kırarak tüfek çalan kişi veya kişilerin peşine düştü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Camı KırdıTüfek çaldıKarsAv Bayisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selde deniz yatağıyla yüzme keyfi
Selde deniz yatağıyla yüzme keyfi
Rus jetlerinden, El Bab'a hava harekatı
Rus jetlerinden, El Bab'a hava harekatı
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim