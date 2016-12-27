Cami karın altında kaldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçti. Kurtulmuş, yaz saati tartışması ile ilgili olarak, "Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" dedi.