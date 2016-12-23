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Cami içinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’de camii içerisinde bulunan imam odasında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Cami içinde çıkan yangın söndürüldü
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MERKEZ Melikgazi İlçesine bağlı Köşk Mahallesi Safa Camii'ndeki yangın, iddiaya göre imam odasında çıktı. Kısa sürede odanın her yerini saran alevler, camiden yoğun duman gelmesine neden oldu. Cami çevresindeki mahalle sakinleri yangını itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
 
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Etiketler; #Cami içinde çıkan yangın söndürüldü #kayseri #Cami #Melikgazi ilçesi #Köşk Mahallesi #Safa Camii
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