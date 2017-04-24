Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu

OLAY, Türbe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Tek katlı ve bahçeli olan Mustafa Diker ve ailesinin oturduğu evde, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğu fark edildi. Müdahale etmekte panik yaşayan aile, İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çamaşır sepeti içerisinde bulunan boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı. Daha sonrasında başka yılan olma olasılığına karşı evde arama yapan ekipler, yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.