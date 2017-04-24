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Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir evdeki kirli çamaşırların atıldığı sepetten çıkan yılan, aile fertlerini korkuttu. Çağrılan iİtfaiye ekibi yılanı yakalayarak doğal yaşamına bıraktı

Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir evdeki kirli çamaşırların atıldığı sepetten çıkan yılan, aile fertlerini korkuttu. Çağrılan iİtfaiye ekibi yılanı yakalayarak doğal yaşamına bıraktı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:14
Çamaşır sepetinden çıkan yılan korkuttu
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OLAY, Türbe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Tek katlı ve bahçeli olan Mustafa Diker ve ailesinin oturduğu evde, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğu fark edildi. Müdahale etmekte panik yaşayan aile, İtfaiye  ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çamaşır sepeti içerisinde bulunan boz yılan olarak bilinen 1 metre 30 santim uzunluğundaki yılanı yakaladı. Daha sonrasında başka yılan olma olasılığına karşı evde arama yapan ekipler, yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Çamaşır SepetiYılanIİtfaiye
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