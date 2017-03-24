Çalıntı otomobille kaza yapan şüpheliler kaçtı

ALINAN bilgiye göre, Adana'da polis ekipleri 01 GH 629 plakalı otomobili Onur Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde ara sokağa girmek isterken araçla duvara çarptı. Otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Aracın düz kontak yapılarak Barış Mahallesi'nden çalındığını belirleyen ekipler, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin sahibi Durmuş Ali Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının çalındığından polislerin aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Eski aracımı satıp ev aldım. Bunu da iyi kötü ayağımızı yerden kessin diye aldım." dedi.

