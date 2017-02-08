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Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı

Murat P.'nin, çalıntı iki aracı önce sarıya boyadığı, ardından ikiz plaka takarak ticari taksiye çevirdiği ve taksilerden birini kiraya verdiği ortaya çıktı

Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı

Murat P.'nin, çalıntı iki aracı önce sarıya boyadığı, ardından ikiz plaka takarak ticari taksiye çevirdiği ve taksilerden birini kiraya verdiği ortaya çıktı

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:34
Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı
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İSTANBUL'da trafik kontrolü yapan trafik ekipleri, bir taksiyi incelemeye aldı. Şüpheli bulunan araç için Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri çağrıldı. Şasi numarasını incelenen aracın çalıntı olduğu belirlendi. İncelenen aracın aslında bir taksi olmadığı ve çalındıktan sonra ikiz plaka yöntemiyle taksiye çevrildiği tespit edildi. Bunun üzerine aracı kullanan şüphelinin ifadesi alındı. Şüpheli verdiği ifade, "Ben bu ticari taksi diye Murat P. adlı kişiden kiraladım" dedi.
ÇALINTI İKİZ PLAKALI ARAÇLA YAKALANDI
Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Murat P.'nin peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından Murat P. de taksi kullanırken Küçükçekmece'de yakalandı. Murat P.'nin kullandığı taksiyi inceleyen polis, bu aracın da çalıntı ve ikiz plakalı olduğunu belirledi. Murat P., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
ÇALINTI ARAÇLARI TAKSİYE ÇEVİRMİŞ
Polis yaptığı soruşturma da şüphelinin gerçekleştirdiği yöntemi de ortaya çıkardı. Buna göre, şüpheli, piyasada çalışan bir taksiyle aynı model ve marka 2 çalıntı aracı buldu. Hırsızlardan 2 aracı alan şüpheli, araçları önce sarı renge boyattı. Ardından ikiz plaka takarak taksicilik yapmaya başlıyor. Bu iki araçtan birini kiralayan şüpheli, diğerini de kendisi kullanarak taksicilik yaptı. Şüpheli adliyeye gönderilirken, çalıntı araç sahipleri ve ikiz plaka mağduru ticari taksici bulundu. Anadolu Yakası'nda taksicilik yaptığı öğrenilen Tuncay Karan polise, "Bu benim taksimin plakası. Model ve marka da aynı. Bana birkaç kez gitmediğim yerlerden ceza gelmişti. Ben de şaşırmıştım. Şikayetçiyim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çalıntı AraçIkiz PlakaTaksiTicari Taksi
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