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Çalınan traktör bulundu

Menderes ilçesinde çiftçilere ait 11 ayrı traktörün  çalınması olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Çalınan traktör bulundu
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ALINAN bilgiye göre, Sancaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'nin, 11  Kasım'da traktörünün römorkuyla birlikte çalındığını bildirmesi üzerine İzmir İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Tekeli Mahallesi ile Çileme Mahallesi arasındaki bir tarlada römork  bulduğunun bildirmesi üzerine inceleme yapan Jandarma ekipleri, römorkun, İ.G.'ye  ait olduğu tespit etti.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini  belirledikleri zanlının E.K'yi (60) yakalamak için operasyon düzenledi.
Yakalanan E.K.'nın üzerinden sahte kimlik cüzdanı çıktı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, traktörleri çaldığı iddia edilen  E.K'nın çalıntı traktörleri Konya'da bulunan O.D.'ye gönderdiğini belirlendi.
O.D.'nin de çalıntı traktörleri sahte evrak düzenleyerek sattığı  anlaşıldı. Konya'da yapılan aramalarda, İ.G'nin traktörü ve çalıntı 10 traktör  daha bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K.  tutuklanırken çalıntı traktörlerin sahiplerinin belirlenmesi ve kaçan O.D.'nin  yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 
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Etiketler; #Çalınan traktör bulundu #Menderes İlçesi #11 ayrı traktör #Sancaklı Mahallesi
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