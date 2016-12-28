Çalınan traktör bulundu

ALINAN bilgiye göre, Sancaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'nin, 11 Kasım'da traktörünün römorkuyla birlikte çalındığını bildirmesi üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Tekeli Mahallesi ile Çileme Mahallesi arasındaki bir tarlada römork bulduğunun bildirmesi üzerine inceleme yapan Jandarma ekipleri, römorkun, İ.G.'ye ait olduğu tespit etti.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri zanlının E.K'yi (60) yakalamak için operasyon düzenledi.
Yakalanan E.K.'nın üzerinden sahte kimlik cüzdanı çıktı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, traktörleri çaldığı iddia edilen E.K'nın çalıntı traktörleri Konya'da bulunan O.D.'ye gönderdiğini belirlendi.
O.D.'nin de çalıntı traktörleri sahte evrak düzenleyerek sattığı anlaşıldı. Konya'da yapılan aramalarda, İ.G'nin traktörü ve çalıntı 10 traktör daha bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanırken çalıntı traktörlerin sahiplerinin belirlenmesi ve kaçan O.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Menderes ilçesinde çiftçilere ait 11 ayrı traktörün çalınması olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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