Çakıroğlu davasında hard disk çözülemedi

İZMİR'DEKİ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, 2 yıl önce Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan kavgada, olayın meydana geldiği kafenin güvenlik kamerası görüntülerin bulunduğu hasarlı hard diski inceleyen Jandarma Kriminal Laboratuvarı görevlileri, bir sonuç elde edemedi. 1'i tutuklu toplam 32 sanığın yargılanmasına 27 Mart pazartesi günü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılı Şubat ayında ülkücü öğrencilerle, savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye sözedilen diğer öğrenci grubu arasındaki kavgada, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. Savcı Zeki Polat, 1'i tutuklu 31'i tutuksuz toplam 32 sanık hakkında iddianame hazırladı. Davanın tek tutuklu sanığı Nurullah S.'ye, 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından mübebet ve 69 yıl, diğer 31 sanık için ise 'Suç dellilerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama' suçlarından 5 ila 48 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı, yargılama başladı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bıçaklama olayının olduğu kafede işyeri sahibi F.Y.'nin kırdığı belirtilen hard diskle ilgili rapor hazırlanmasını istedi. Avusturya ve Almanya'da kurumu 'Arttingo Data Rescue' firması tarafından hard diskten veri kurtarma işlemini gerçekleştirilemediğine dair raporda "Hard disk kurtarma işlemi iki laboratuvaramızda 'tozsuz oda' ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda mühendislerimiz diskin 4 yüzeyinde de bulunan hasarın, giderilemez-onarılamaz olduğuna karar vermiştir. Diskin üzerindeki manyetik alanın, yanlış kullanılan veya hasarlı bir şekilde okuma-yazma yapmaya çalışılması sonucunda, ağır bir şekilde tahrip edilmiş ve çizilmiş olduğu saptanmıştır. Disk üzerinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalara ve bire bir parça değişimleri yapılmasına rağmen, mühendislerimiz diski yeniden çalıştırabilir ve böylece de ham verileri okunabilir hale getirememiştir. Sayısal delillere erişilmesi mümkün olmamıştır. Size daha iyi bir sonuç veremediğimiz için üzgünüz ve yapılabilecek başkaca da bir şey olmadığından, çalışmayı bu noktada sonlandıracaığımızı bildiriyoruz" denildi.

Mahkeme heyeti bunun üzerine görüntülerin bir kez daha Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesi yönünde karar verip duruşmayı mart ayına erteledi. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laborutavarı'nın hazırladığı rapor, mahkeme dosyasına girdi. Raporda, hard disk üzerinde çeşitli yöntemlerle yapılan inceleme ve kopyalama girişimlerinden bir görüntü ve veri elde edilemediği bildirildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasına 27 Mart Pazartesi günü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.