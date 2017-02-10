ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında

MUŞ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullandığı gerekçesiyle 33 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik, 3-8 Şubat tarihleri arasında Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı ve planlı olarak FETO/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Örgütün Emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilenlerle ilgili olarak valilik açıklamasında şöyle denildi:

"KHK ile ihraç edilen 13 Polis Memuru, Emniyet Teşkilatından sorumlu 7 sözde mahrem imamı (KHK ile ihraç edilen 5 Öğretmen ve 2 aktif olarak çalışan Öğretmen), Örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 Öğretmen, 1 Diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan Ebe ve 3 aktif çalışan Ücretli Öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştır."