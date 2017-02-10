banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87964
ALTIN
146.106
DOLAR
3.7090
STERLIN
4.6103
EURO
3.9358
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!

ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında

Muş'ta ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında

ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında

Muş'ta ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında

10 Şubat 2017 Cuma 17:33
ByLock kullanan 33 şüpheli gözaltında
banner404

MUŞ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullandığı gerekçesiyle 33 şüpheli gözaltına alındı. 
Valilik, 3-8 Şubat tarihleri arasında Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı ve planlı olarak FETO/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Örgütün Emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilenlerle ilgili olarak valilik açıklamasında şöyle denildi: 
"KHK ile ihraç edilen 13 Polis Memuru, Emniyet Teşkilatından sorumlu 7 sözde mahrem imamı (KHK ile ihraç edilen 5 Öğretmen ve 2 aktif olarak çalışan Öğretmen), Örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 Öğretmen, 1 Diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan Ebe ve 3 aktif çalışan Ücretli Öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştır."

banner355
Anahtar Kelimeler:
BylockFetöPdy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukları hırsızlıkta kullanan 3 kişi tutuklandı
Çocukları hırsızlıkta kullanan 3 kişi tutuklandı
İşçilerin kaldığı prefabrik yandı
İşçilerin kaldığı prefabrik yandı
RTÜK'ten tarihi ceza için flaş karar
RTÜK'ten tarihi ceza için flaş karar

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals