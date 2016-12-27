banner428
banner405

Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü

Bağcılar İSTOÇ'da aşırı buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü
banner404
EDİNİLEN bilgilere göre olay İstoç Batışehir Yolu'nda meydana geldi. Aşırı buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 34 GD 4970 plakalı araç sürücüsü, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Bu sırada caddede seyreden 34 DS 8148 plakalı otomobil sürücüsü de duran araca çarpmamak için manevra yaptı. İki araç da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. Ancak arkadan gelen 34 LA 1016 plakalı kamyon, duramayarak 34 DS 8148 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede sabah saatlerinde maddi hasarlı birkaç kazanın daha meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 
İlk kazayı yapan aracın şoförü, "Biz hepimiz aynı yoldan geliyordu. Bizim arabamız kaydı. Bizim yaptığımız kazanın aynısını diğer araç yaptı. O sırada gelen kamyon duramayarak iki kişiye çarptı" dedi.  
banner355
Etiketler; #Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü #Bağcılar #İSTOÇ
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada
Sonraki Haber
Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.