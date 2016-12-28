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Buzlanma kazaları: 1 ölü, 40 yaralı

Gaziantep'te buzlanma nedeniyle meydana gelen 19 kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı

Buzlanma kazaları: 1 ölü, 40 yaralı
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KENTTE yağmur sonrası gece etkili olan soğuk nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Sabah sabatlerinde 19 yaşındaki Muhammed Dağlı yönetimindeki 27 BB 731 plakalı otomobil, GATEM kavşağında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazada sürücü Dağlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kent genelinde meydana gelen toplam 19 kazada bazı araçlar devrilirken, bazıları ise bariyer ve ağaçlara çarptı. Kazalarda toplam 40 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, polis sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
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