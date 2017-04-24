Büyükşehir Belediyesinde intihar

EDİNİLEN bilgiye göre, Fatih Saraçhane’de bulunan İBB binasında akşam saatlerinde bir kişi intihar etti. Binadaki görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, intihar sonucu hayatını kaybeden kişinin binada görevli olan güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, güvenlik görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek mesaiye başlayan Zafer Yüzüak (40) isimli belediyenin güvenlik görevlisi vardiya amiri, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları Zafer Yüzüak'ı bina içerisinde aramaya başladı. Yapılan aramaların ardından Yüzüak’ın cesedi, belediye binasının çatısında bulundu. Belediye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde, şahsın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahla intihar ettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babasıydı

Sivas'ın Suşehri nüfusuna kayıtlı olan Yüzüak’ın 2011 yılından bu yana İBB’de özel güvenlik vardiya amiri olarak çalıştığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, güvenlik görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

