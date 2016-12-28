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Büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Bartın'da, son 3 ayda 17 büyükbaş hayvan çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama
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İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde gece ahırlara girerek çaldıkarı büyükbaş hayvanları satan şebekeyi takibe aldı. Son olarak Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'nde oturan Halise Temel ve Ekrem Çelik'e ait 4 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişi, minibüs ile kaçarken yakalandı. Minibüsteki 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 41 yaşındaki H.Ç., kardeşi 36 yaşındaki E.Ç., 43 yaşındaki E.S., 53 yaşındaki M.Ç. ve 32 yaşındaki İ.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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