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Büyük faciadan dönüldü

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkarken freni boşalan araç bir evin üzerine uçmaya ramak kala yol kenarında asılı kaldı

Büyük faciadan dönüldü

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkarken freni boşalan araç bir evin üzerine uçmaya ramak kala yol kenarında asılı kaldı

25 Temmuz 2017 Salı 19:42
Büyük faciadan dönüldü
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OLAY, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Onur Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde Cengiz Argun idaresindeki araç yokuş yukarı çıkıyordu. Aniden freni boşalan araç hızla aşağıya doğru kaymaya başladı. Bu sırada sokak üzerinde bulunan bir direğe çarpan aracın hızı kesildi ve yol kenarında bulunan demir korkulara da çarparak zor durabildi. Direklerin kenarında asılı kalan aracın aşağıda bulunan evin üzerine düşmesine ramak kalırken sokakta büyük korku yaşandı. Olayda asılı kalan araç ise vatandaşların çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından demirlerin kenarında çekici yardımı ile çıkarıldı.
Olay anını anlatan sürücü Cengiz Argun aracının frenlerinin tutmadığını ifade ederek, "Ben burada demirlere saplanıp durdum. Tamamen Allah korudu bizi. Bu görünen şey bir mucize" dedi.

"Burada ikinci kez oldu"

Evin çatısından içeri girmesine ramak kala durduğunu ifade eden ev sahibi Hüseyin Nizamoğlu daha öncede benzer bir olayın aynı noktada yaşandığını dile getirerek, "İşten geldim evin içinde birden bir ses duydum. Dışarıya çıktım ve sokakta oynayan oğlumu merak ettim. Baktım araç demirlerde asılı kalmış. Sürücü arkadaşımızda da herhangi bir yaralanma yok sağlığı yerinde burada ikinci kez oldu. Daha öncede kamyon geldi, kamyon da saplandı. Eğer bu demirler olmasaydı araba çatının üzerine düşecekti. Belediyemizden biz yardım istiyoruz buraya sağlam bir şey yapsınlar. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 19:48
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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