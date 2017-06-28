Büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

OLAY bugün saatlerinde merkez Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile bir büfenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda, büfe sahibinin eşi Bedriye Vural, sağ kulak, sağ kol ve beline isabet eden saçmalarla yaralandı. Bedriye Vural, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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