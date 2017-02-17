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Büfeci cinayeti

Tartıştığı büfe işletmecisi 39 yaşındaki Sadi Erdoğan, tartışığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Büfeci cinayeti

Tartıştığı büfe işletmecisi 39 yaşındaki Sadi Erdoğan, tartışığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

17 Şubat 2017 Cuma 07:14
Büfeci cinayeti
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OLAY Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde , akşam saatlerinde, Konyalı Alibey Caddesi'nde meydana geldi. Sadi Erdoğan, işlettiği büfeye gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Erdoğan, tabancayla vuruldu. Şüpheliler kaçarken, çevre esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sadi Erdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. 
Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sadi ErdoğanSakaryaGeyve Devlet Hastanesi
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