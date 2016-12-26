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Bu manzara karşısında polisler bile şaşırdı!

Mersin’de, bir villaya düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi suçüstü yakalandı. Eve kurulan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi

Bu manzara karşısında polisler bile şaşırdı!
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MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’nden polislerin de desteği ile bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda, Hint keneviri yetiştirmek için yapılmış özel düzenek, 4 ayrı poşet içerisinde 500 gram Hint keneviri tohumu, 10 gram esrar maddesi, 67 adet kenevir bitkisi ile Hint keneviri yetiştirmek üzere kurulu havalandırma, filtreleme ve ısı sistemine ait teknik donanımlar, kimyasal maddeler, kaçak elektrik panosu ve termostatlar ele geçirildi. Kurulan düzenek polisi bile şaşkına çevirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularının sürdüğü öğrenildi.
 
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Etiketler; #hint keneviri #KOM Şube Müdürlüğü #mersin il emniyet müdürlüğü
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