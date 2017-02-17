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Boru çalan hırsızlık zanlısı bahçe sahibine yakalandı

Bir çilek bahçesinin sondaj borularını çalan hırsızlık zanlısı, bahçe sahibi tarafından yakalandı

Boru çalan hırsızlık zanlısı bahçe sahibine yakalandı

Bir çilek bahçesinin sondaj borularını çalan hırsızlık zanlısı, bahçe sahibi tarafından yakalandı

17 Şubat 2017 Cuma 16:47
Boru çalan hırsızlık zanlısı bahçe sahibine yakalandı
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OLAY Aydın'ın İncirliova İlçesi'ndeki, dün İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki C.O., Yalkıdere Köprüsü yakınlarında Ali Yalçıntaş'a ait çilek bahçesine gelerek sondaj borularını söktü, at arabasına yükledi. Hırsızlık zanlısı, bahçeden ayrıldığı sırada, bahçenin diğer tarafında olan Ali Yalçıntaş tarafından fark edildi. Yalçıntaş, 34 BD 4338 plakalı otomobili ile at arabasıyla kaçan hırsızın peşine düştü. Yalçıntaş, zanlıyı durması yönünde uyardı. Ancak hırsızlık zanlısı kaçmayı sürdürdü. Takip sırasında otomobil, at arabasıyla çarpışınca ata arabalı hırsız yakalandı. Kazada yaralanan olmadı. Polis olaya müdahale etti. C.O. ifadesi alınmak üzere İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AydınProf. Dr. Türkan Saylan CaddesiAli Yalçıntaş
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