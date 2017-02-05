banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5 etken
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5...
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu

Bonzai kabusu: 1 günde 4 can

Bonzai nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı 4'e yükseldi

Bonzai kabusu: 1 günde 4 can

Bonzai nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı 4'e yükseldi

05 Şubat 2017 Pazar 19:25
Bonzai kabusu: 1 günde 4 can
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gül Sokak’ta boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını farkeden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Fatih K. isimli kişinin cansız bedenini buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Fatih K. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis Fatih K.’nın yanında uyuşturucu içmede kullanılan kova diye tabir edilen düzenek buldu. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih K’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa’da son 24 saatte ölümleri şüpheli bulunan kişi sayısı da 4 e yükseldi.

İlk olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan Koz Apartmanda meydana gelmişti. Emre Bülbül'ün cansız bedeni apartmanın bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi.

İkinci olay ise, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi.

3. olayda ise Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Okul Caddesi'nde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla fenalaştığı öne sürülen 20 yaşındaki Adem D. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyuşturucu kullandığı için fenalaştığı öne sürülen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis 4 ayrı olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaBonzaiHayatını Kaybettikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yürekleri ağza getiren yangın
Yürekleri ağza getiren yangın
Küfür eden arkadaşını bıçakladı
Küfür eden arkadaşını bıçakladı
Hastane otoparkında kavga: 1 ölü, yaralı
Hastane otoparkında kavga: 1 ölü, yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals