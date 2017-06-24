Bonzai içen genç tarihi tepe de ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tarihi Beştepe diye adlandırılan tepede bonzai içtiği öğrenilen M.B (27) vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarihi Beştepe'de inceleme yaparken, gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gencin uyuşturucu madde bonzaiden öldüğü tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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