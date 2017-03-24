Bonzai bir kez daha can aldı

OLAY, dün akşam saatlerinde Konak Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddialara göre, bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde kullanan 25 yaşındaki Sezer Güleç, okulun bahçesinde fenalaşarak yere yığıldı. Güleç'ten haber alamayan yakınları, gencin gidebileceği yerlerde aramaya başladı. Güleç'i bulamayan yakınları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güleç'i kısa bir süre sonra okulun bahçesinde kriz geçirdiği sırada buldu. Sezer Güleç, polis ekiplerinin olayı bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güleç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezer Güleç'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.