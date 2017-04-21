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Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 4 yaşındaki A.C'nin bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu. A.C. kopan parmağının dikilmesi için hastaneye kaldırıldı

Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 4 yaşındaki A.C'nin bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu. A.C. kopan parmağının dikilmesi için hastaneye kaldırıldı

21 Nisan 2017 Cuma 07:15
Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu
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GEBZE Gaziler Mahallesi 1790 Sokak'ta oturan A.C.'nin sağ eli, evde bisikletinin zincirine sıkıştı. Acı içerisinde çığlıklar atan A.C.'nin yardımına anne ve babası koştu. Çift, kendi çabalarıyla çocuklarının elini kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen ekiplerin çalışması sonucu A.C.'nin eli kurtarıldı, ancak işaret parmağı koptu.
A.C., kopan parmağıyla birlikte, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C'nin parmağının dikilmesi için hastane aranmaya başlandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebze
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