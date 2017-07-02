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Bir zehirlenme vakası daha

Edirne'deki 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceği belirtildi

Bir zehirlenme vakası daha

Edirne'deki 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceği belirtildi

02 Temmuz 2017 Pazar 15:59
Bir zehirlenme vakası daha
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KARAAĞAÇ Mahallesi'nde bulunan 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nde görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle görülen askerlerden 8'i Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerlere serum tedavisi uygulandı. Müşahade altında tutulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceğini ifade ederek, yapılacak tahlillerin ardından durumun netleşeceğini söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise askerlerde baş ağrısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri görüldüğünü belirterek, "Askerlerimizin hayati telikesi yok. Gerekli tedavileri uygulandı. Taburcu etmeye hazırlanıyorum. Şu anda besin zehirlenmesi veya güneş çarpması diye tam olarak bir şey söyleyemiyoruz. Gerekli incelemeden sonra netlik kazanacak" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 16:15
Anahtar Kelimeler:
EdirneMekanize Piyade Tugay KomutanlığıCelalettin Alkoç Kışlası
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