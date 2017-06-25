Bir terörist ölü ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi 579 Sokakta bir adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.