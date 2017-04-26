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Bir kadın sevgilisinden ayrılınca kendini göle attı

Adana'da sevgilisinden ayrılan genç kadının Seyhan Baraj Gölü'ne atladığı ileri sürüldü

Bir kadın sevgilisinden ayrılınca kendini göle attı

Adana'da sevgilisinden ayrılan genç kadının Seyhan Baraj Gölü'ne atladığı ileri sürüldü

26 Nisan 2017 Çarşamba 08:37
Bir kadın sevgilisinden ayrılınca kendini göle attı
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ADANA'NIN Çukurova ilçesinde genç bir kızın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Çatalan Köprüsü'nden atladığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gamze Ö. dün akşam erkek arkadaşı Samet G. ile bir eğlence merkezinde buluştu.
Gamze Ö'nün, Samet G. ile yaşadığı tartışmanın ardından taksiye binerek Seyhan Baraj Gölü üstünde bulunan Çatalan Köprüsü'ne gittiği, köprünün ortasında araçtan inerek şoförün uyarısına rağmen göle atladığı öne sürüldü.
Taksi şoförü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve su altı polisi de su yüzeyinde botla arama yaptı.
Gölde yaklaşık bir saat süren arama çalışması hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle durduruldu. Çalışmaların gün ağarınca yeniden başlayacağı öğrenildi.
Öte yandan, olayı duyarak gelen Samet G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhan Baraj Gölü
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