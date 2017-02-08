Bir haftada 5 kişiyi gasp ettiler

ADANA'DA Merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde 1 bakkal, 2 taksici ile 2 vatandaşın bıçak tehdidiyle toplam bin 330 lira parası gasp edildi. Şikayetler üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapan ve taksilerin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, yağmacıların Kadir K. ile İ.C.Y. olduklarını belirledi. Ekipler, İ.C.Y. ve Kadir K.'yı Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Kadir K., "Ben bir şey yapmadım, herkes bunu biliyor. Benim gaspla işim yok. Benim paraya ihtiyacım yok, babamın da paraya ihtiyacı yok" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.