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Bir haftada 5 kişiyi gasp ettiler

5 kişiyi bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 20 yaşındaki Kadir K. ile 17 yaşındaki İ.C.Y. tutuklandı

Bir haftada 5 kişiyi gasp ettiler

5 kişiyi bıçak tehdidiyle gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 20 yaşındaki Kadir K. ile 17 yaşındaki İ.C.Y. tutuklandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:30
Bir haftada 5 kişiyi gasp ettiler
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ADANA'DA Merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde 1 bakkal, 2 taksici ile 2 vatandaşın bıçak tehdidiyle toplam bin 330 lira paragasp edildi. Şikayetler üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapan ve taksilerin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, yağmacıların Kadir K. ile İ.C.Y. olduklarını belirledi. Ekipler, İ.C.Y. ve Kadir K.'yı Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı.
Suçlamaları kabul etmeyen Kadir K., "Ben bir şey yapmadım, herkes bunu biliyor. Benim gaspla işim yok. Benim paraya ihtiyacım yok, babamın da paraya ihtiyacı yok" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bin 330 Lira Para5 Kişiyi Bıçak TehdidiGaspMerkez Seyhan İlçesiHürriyet MahallesiAdana
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