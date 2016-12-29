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Bir binanın çatısı başka bir evin bahçesine uçtu

İstanbul Sarıyer’de bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir evin bahçesine uçtu. Evlerinin kapısı komşularının çatısıyla kapanan aile içeride mahsur kaldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, uçan çatının altında bir aracın kaldığı öğrenildi

Bir binanın çatısı başka bir evin bahçesine uçtu
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OLAY Sarıyer’in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Oltu Sokak üzerinde, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da gece saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgardan etkilenen dört katlı bir binanın çatısı, bulunduğu sokağa ve başka bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri geldi. Bahçeye uçan çatı evin kapısının kapanmasına neden oldu. Binada mahsur kalanlar evin çatısına çıkarak, itfaiye ekiplerine yaralanmadıklarını, ancak içeride mahsur kaldıklarını iletti. İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ederken, BEDAŞ ekipleri de sokak üzerindeki akımı kesti.
Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gülabi Azak, “Sabahın 6’sı gibi oldu. Evdeydik biz, gürültüye kalktık. Altında kimse yoktu, araba kalmış. Daha önce olmadı, hep başka yerlerdekileri görüyorduk” dedi. Başka bir görgü tanığı Muhsin Kurt ise “Binanın çatısı yeni yapılmıştı. Her tarafı açık, cereyan yapınca uçtu çatı” diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları tamamlanırken, uçan çatının kaldırılması için belediye ekipleri bekleniyor.
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Etiketler; #Bir binanın çatısı başka bir evin bahçesine uçtu #İstanbul #Sarıyer
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