Binbir surat dolandırıcı

ANTALYA'DA yaşayan evli, 29 yaşındaki G.Ö.L. isimli kadın iş arıyordu. Komşusu, genç kadını dolandırıcılıktan sabıkalı, kendisini "doktor Cem Özen" olarak tanıtan Cumhur Seçmen'le tanıştırdı. Saçsız olmasına rağmen peruk takıp, beyaz önlük giyerek kendisini doktor gibi gösteren Seçmen (32) ile G.Ö.L. sık sık buluşup, görüşmeye başladı. Seçmen, genç kadını "Bakanlık'ta çalışan arkadaşım" diyerek yine dolandırıcılık suçundan sabıkalı Abdo Kul (47) ile tanıştırdı. Kul, işe girebilmesi için kadından 15 bin lira para istedi. Kadın, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırdı. Genç kadın, doktor olarak bildiği Cumhur Seçmen'le görüşmeyi sürdürdü. Seçmen bir süre sonra genç kadını tehdit ederek, "Eşinden boşanacaksın yoksa seni öldürürüm. Eşine aramızda ilişki olduğunu söylerim" diyerek tehdit etti. Eşinden boşanan genç kadın, Seçmen ve Kul hakkında şikâyette bulunarak, tehdit ve şantajla 100 bin lira aldıklarını öne sürdü.
Peruk takıp, beyaz önlük giyerek kendisini doktor olarak tanıtan Cumhur Seçmen, G.Ö.L.’yi 100 bin lira dolandırdı. G.Ö.L., tecavüze uğradığını da öne sürdü
İlgili Galeriler