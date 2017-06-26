Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.788
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4501
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na net çağrı

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye’nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, “Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum. FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir” dedi

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na net çağrı

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye’nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, “Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum. FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir” dedi

26 Haziran 2017 Pazartesi 16:33
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu’na net çağrı
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım memleketi Erzincan’dan havayoluyla Erzurum’a geldi. Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başbakan Yıldırım, Erzurumluların bayramını tebrik etti. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, “Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın da size selamlarını getirdim. Dadaşlar ne zaman vatanseverlik olursa haklının yanında saf tutmuştur. 15 Temmuz gecesi bunu siz en güzel şekilde ispatladınız. Alçak FETÖ teröristlerine geçit vermediniz. Erzurum tarih boyunca işgalcilere, vatan hainlerine göz açtırmadı. Allah hepinizden razı olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.

“ERZURUM’DAN SESLENİYORUM NE YAPARSANIZ YAPIN BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAZSINIZ”

Erzurum mülki İslam’ın kilidi olduğu sürece bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın, selamızın dinmeyeceğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Terör bayramda da kirli yüzünü göstermeye çalıştı. Adana’da 5 canlı bomba teröristi Erzincan’da da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Amaçları huzurumuzu yok etmek. Erzurum’dan sesleniyorum ne yaparsanız yapın birliğimizi, kardeşliğimizi bozamazsınız. Devletimizin birliğini, milli birliğimizi hiç kimse bozamaz. Bunlarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Zaman zaman bu alçaklar canımızı yaksa da hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklar. 80 milyonun her daim bayram coşkusuyla kucaklaşmasını katiyen engelleyemeyecekler. Bir olacağız birlikte Türkiye olacağız. Yapay gündemler oluşturarak, fitne çıkararak bu birlikteliği bozmaya kimseye müsaade etmeyeceğiz. Bu yıl Türkiye erken bayramı 16 Nisan’da yaşadı. 16 Nisan milletin zaferidir. Terör örgütlerinin Türkiye’nin kazanımlarını yok etmek için içeride ve dışarıda uğraşlarını biliyoruz. FETÖ’yü de bir maşa olarak kullandılar kullanmaya da devam ediyorlar."

“FETÖ’CÜLERİN, BÖLÜCÜLERİN AYAKTA ALKIŞLADIĞI BU YÜRÜYÜŞ MİLLET İÇİN BİR YÜRÜYÜŞ DEĞİLDİR”

Erzurum’dan ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Başbakan Yıldırım, "Biz yürüyoruz, milletle beraber yürüyoruz, hizmet için yürüyoruz. Ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, buradan sana sesleniyorum. FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Milletle beraber yürü istikbalde senin olsun. Amacımız ülkemizi daha ileri noktalara taşımak" şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöBinali YıldırımKılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Elvan açıkladı!
Bakan Elvan açıkladı!
MHP lideri Bahçeli: 'OHAL devam etmelidir'
MHP lideri Bahçeli: 'OHAL devam etmelidir'
İçişleri Bakanı: 'Operasyonlar yoğunlaşacak'
İçişleri Bakanı: 'Operasyonlar yoğunlaşacak'

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals