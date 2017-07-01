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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Binada göçük: 1 ölü

Esenyurt'ta bir binanın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Binada göçük: 1 ölü

Esenyurt'ta bir binanın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:03
Binada göçük: 1 ölü
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ALINAN bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 241. Sokak’taki inşaatın  bodrum katında yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Binanın  kanalizasyon sistemlerini yapan Kadir Beser (62), göçük altında kalarak yaşamını  yitirdi.
 
Mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılmaya çalışılan Kadir  Beser, kurtarılamayınca olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.
 
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Beser’e müdahale eden sağlık  ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Beser’in cenazesi Esenyurt  Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2017 15:32
Anahtar Kelimeler:
BinaGöçükEsenyurt
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