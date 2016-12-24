Berlin saldırganının yeğeni gözaltında!

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Pazartesi günü Noel panayırına TIR'la yapılan saldırı için Tunus'ta gözaltılar var.
Tunus, dün İtalya'da öldürülen Anis Amri'nin yeğeni ve iki kişiyi saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı. Tunus İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan üç şüphelinin yaşlarının 18 ve 27 arasında olduğunu bildiriyor. Bakanlığa göre, bir terör hücresi söz konusu.
Tunuslu Anis Amri, Berlin'deki saldırıdan sonra izini kaybettirmiş ve Cuma gününün ilk saatlerinde İtalya Milano'da vurulmuştu. Polisle girdiği çatışmada öldürülen Amri, geride soru işaretleri bırakmıştı.
SORU İŞARETLERİ VAR
Amri’nin saldırı sonrası Fransa üzerinden İtalya’ya rahatça geçebilmesi en çok tartışılan konu. Şüphelinin destek alıp almadığı araştırılıyor.
Almanya Federal Savcısı Peter Frank, "Bizim için kaçış yolunda ortağı veya yardım eden kişiler olup olmadığını bilmek kritik öneme sahip. Aynı zamanda Milan’da Anis Amri’de bulunan silahın Berlin’de kullanılan cinayet silahı olup olmadığını da belirlemek istiyoruz. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracağız" dedi.
Şüphelinin Tunus'taki kardeşi Abdelkader Amri ise, "Dün, onu reddettiğimizi söyledim ama onu öldürmek ve hala şüpheler var, neden? Alman medyası bugün hala onun için günah keçisi diyor. Hala şüpheler var. Yani onu yakalamaları ve sorgulamaları gerekiyordu. Öldürmeleri değil" açıklamasını yaptı.
POLİSİN BİLDİĞİ BİR İSİMDİ
Fransız medya organı Euronews, Amri’nin polis ve terörle mücadele birimleri tarafından aslında bilinen bir isim olduğunu aktarıyor. Arap baharının patlak verdiği 2011’de Tunus’u terk ederek tehlikeli Akdeniz yolculuğuna koyulan Amri, denizden kurtarılarak İtalya’nın Lampedusa adasına götürüldü.
Yetkilileri reşit olmadığına ikna eden Amri daha sonra İtalya’nın Sicilya adasında bir mülteci merkezine yerleştirildi. Burada bir mülteci kabul merkezine ateşe verdiği için 4 yıl hapse mahkum edildi.
Cezaevinde kaldığı süre içinde radikalleştiği tahmin edilen şüpheli, hapis cezasının ardından sınır dışı edilmek yerine Tunus vatandaşı olup olmadığı doğrulanamadığı için serbest bırakıldı.
IŞİD ÜSTLENDİ
IŞİD terör örgütü, kendi haber ajansı üzerinden Tunus asıllı 24 yaşındaki Amri’nin örgütün lideri El Bağdadi’ye bağlılığını dile getiren bir video yayınlamış ve saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
Noel panayırına dalan TIR, 12 kişinin ölmesine neden olmuştu. 48 kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra 24 yaşındaki Anis Amri’nin parmak izleri TIR'ın üzerinde bulunmuştu
Tunus, Almanya'daki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu sanılan üç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan biri, dün İtalya'da öldürülen saldırgan Anis Amri'nin yeğeni. Tunus İçişleri Bakanlığı'na göre bir terör hücresi söz konusu
İlgili Galeriler