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'Beraat' denince Taçbaş fenalaştı

Oyuncu Filiz Taçbaş’ın, internet sitelerinde yayınlanan gençlik yıllarında çektirdiği fotoğraflarının kaldırılması için kendisine zorla senet imzalatmakla suçladığı Mehmet Fatih T. ile ilgili dava sonuçlandı

'Beraat' denince Taçbaş fenalaştı

Oyuncu Filiz Taçbaş’ın, internet sitelerinde yayınlanan gençlik yıllarında çektirdiği fotoğraflarının kaldırılması için kendisine zorla senet imzalatmakla suçladığı Mehmet Fatih T. ile ilgili dava sonuçlandı

17 Şubat 2017 Cuma 11:23
'Beraat' denince Taçbaş fenalaştı
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İSTANBUL 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Taçbaş ve15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mehmet Fatih T. katıldı. Sanığı olay öncesi tanımadığını belirten Taçbaş, “Kızımın yanında tehdit ederek söz konusu belgeyi imzalattı” dedi.
‘ÇOCUK SAHİBİYİM’
Mehmet Fatih T. ise suçlamayı reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği gerekçesiyle her iki sanığın da beraatine karar verdi. Karara tepki gösteren Taçbaş, adliye koridorunda birden fenalaştı. Taçbaş’ın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Taçbaş
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