'Beraat' denince Taçbaş fenalaştı

İSTANBUL 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Taçbaş ve15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mehmet Fatih T. katıldı. Sanığı olay öncesi tanımadığını belirten Taçbaş, “Kızımın yanında tehdit ederek söz konusu belgeyi imzalattı” dedi.

‘ÇOCUK SAHİBİYİM’

Mehmet Fatih T. ise suçlamayı reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği gerekçesiyle her iki sanığın da beraatine karar verdi. Karara tepki gösteren Taçbaş, adliye koridorunda birden fenalaştı. Taçbaş’ın avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.