banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Benzin istasyonunda korkutan yangın

Ankara’da benzin istasyonunda park halinde olan bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

Benzin istasyonunda korkutan yangın

Ankara’da benzin istasyonunda park halinde olan bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

05 Şubat 2017 Pazar 10:16
Benzin istasyonunda korkutan yangın
banner404

OLAY, akşam saatlerinde Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunda park halinde olan akaryakıt tankerinin kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, benzin istasyonunun marketine de sirayet etti. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi. İtfaiye erleri, hızla yangına müdahalede bulunurken, patlama ihtimaline karşı Ankara-Konya Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, akaryakıt tankerinin etrafını şerit çekerek kapattı. Yoğun gaz sızıntısının olduğu bölgede bazı vatandaşların sigara içmesi dikkat çekti.
Olayın görgü tanığı İbrahim Karapınar, “Arkadaşlarla buraya yanaştığımızda markete girmiştim. Onlar da ‘Gaz sızıntısı var’ diye arabanın yanına gelmişler. Ben de ‘Gaz sızıntısı değil, boş araba zaten’ dedim. Daha sonra içeri çay içmeye gittik. 5, 10 dakika sonra aracın ön tarafından alev yükselmeye başladı. Alevler tankerin boyunu geçti. Hepimiz korktuk, birden bire tutuştu” şeklinde konuştu.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.  

banner355
Anahtar Kelimeler:
Benzin IstasyonuYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp gencin cesedi evin bodrumunda bulundu
Kayıp gencin cesedi evin bodrumunda bulundu
'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'
'Askeri liseye giden oğlumun cebinde buldum'
Feci ölüm
Feci ölüm

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals