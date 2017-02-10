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Belediyede 190 kişiye görevden uzaklaştırma

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taşyapan, "Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak." dedi

Belediyede 190 kişiye görevden uzaklaştırma

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taşyapan, "Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak." dedi

10 Şubat 2017 Cuma 16:54
Belediyede 190 kişiye görevden uzaklaştırma
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İÇİŞLERİ Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.Taşyapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı personel hakkında çalışmaların devam ettiğini, bu nedenle görevden uzaklaştırma işlemi yaptıklarını belirtti.Bu konuda yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren Taşyapan, şunları kaydetti:"Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak. Sözleşmeli personelin de sözleşmelerini askıya aldık sadece. İşten çıkarılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu görevden uzaklaştırmalar bir tedbirdir, daha sonra iade edilebilir. Büyükşehir belediyemizde işçi, memur dahil 190 civarında bir açığa alma söz konusu. Bu tedbir olarak yapılan bir işlem. Sonuçlanınca da gereken çalışmalar yapılacak. İlçe belediyelerimiz de kendi içinde bu tür çalışmalar yürütüyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
Van BüyükşehirKHKİbrahim Taşyapan
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