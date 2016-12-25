Belediye Eş Başkanı gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediye Eş Başkanı D.U. gözaltına alındı
HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "23 Aralık 2016 günü hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan Esendere Belediye Eş Başkanı D.U. isimli şahıs, ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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