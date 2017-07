Belediye Başkanı Suriyelilere ateş püskürdü

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi’nden yapılan açıklamada havaların ısınmasıyla birlikte Büyükçekmece sahillerine akın eden Suriyelilerin, sahillerde ciddi anlamda tahribat yarattığına, attıkları çöplerle çevre kirliliği yaratmalarının büyük tepki çektiğine yer verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN MİRASÇILARIYIZ"

Büyükçekmece sahilinde özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu coğrafyada ortak yaşamış bu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğunun mirasçılarıyız. Bu miras hem kültürel hem de demografik yapıda hala birçok yerde devam etmektedir. Suriye ve Irakta yaşanan acı olaylar ve iç savaş sonucunda canlarını kurtarmak pahasına kaçan hem Suriyeli hem Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza basarken onlara kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla hayatlarını idame ettirme şansı tanıdık. Türkiyenin sırtında büyük bir ekonomik yük olmasına rağmen hiç kimseden yardım beklemeden barınmaları, bakımları ve yaşamlarını idame ettirecek her türlü imkanı sunduk.

BU TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU İDİ AMA...

Bu Türkiye Cumhuriyetinin hem insani, hem de vicdani sorumluluğu idi. Fakat bazı Suriyeli mülteci kardeşlerimizin, Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek hareketlerde bulunması ve bu hareketlerini eylem şekline dönüştürmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz."

PLAJ, MANGAL UYARISI...

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da "Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla koyduğumuz dubaların bazılarının Suriyeliler tarafından kopartılarak götürüldüğünü tespit ettik. Bu durum denize giren diğer vatandaşların can güvenliği açısından ciddi bir sorun yaratmaktadır. Bunun için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız açıklamasını yaptı. Kazancı nezaretinde haftasonu bir denetleme gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde mangal yakılmaması, uygun kıyafetle denize girilmesi, çevrenin kirletilmemesi, parklara ve kent mobilyalarına zarar verilmemesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara uyulması için uyarılarda bulundu.