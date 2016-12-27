Belediye Başkanı gözaltına alındı

CUMHURİYET Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma Ömerli İlçesi'nde polis ve Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediye binasında aramaların sürdüğü belirtildi.
Yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında merkez Artuklu Belediyesi'nde çalışan 15 işçinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ömerli İlçesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, Belediye'de aramaların sürdüğü belirtildi
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