Belediye Başkanı gözaltına alındı

Sofralık normal domates fiyatı 1 lira civarından 1,5 liraya yükselirken, salkım domates ise dalında 2 liradan alıcı buldu. Türk ve Rus yetkililerin bir araya gelmesinin ardından uygulanan kotanın da kalkacağı ümit edilirken, ihracatın açılmasıyla birlikte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor