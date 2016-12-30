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Bebeğini sahile bırakıp kaçtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahil kenarına battaniye içerisinde bırakılan bir haftalık kız bebekle ilgili iki kişi gözaltına alındı

Bebeğini sahile bırakıp kaçtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahil kenarına battaniye içerisinde bırakılan bir haftalık kız bebekle ilgili iki kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 14:11
Bebeğini sahile bırakıp kaçtı
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FETHİYE'NİN Akarca Mahallesi sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış halde ağlarken bulunan kız bebeğin ailesinin bulması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Emirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri Fethiye Devlet Hastanesi'nin güvenlik kamerası kayıtları inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada bebeğin annesinin Suriye uyruklu Hüda K. (28) olduğunu tespit edildi. Suriye uyruklu anne ve beraber yaşadığı Mehmet D. (21) Karadere Mahallesi'nde kaldıkları evde yakalandı. 
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüda. K ve Mehmet.D, emniyetteki sorgulamalarının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Olayın geçmişi 
Fethiye'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda; Akarca Mahallesi'nde sahil kenarına terk edilen bir bebek bulunmuş, sağlık ekiplerince olay yerinden alınan bebek Fethiye Devlet Hastanesi'nde koruma altına alınmıştı. Isı ve sıvı kaybı yaşayan 2,5 kilogram ağırlığındaki bebeğe hemşireler tarafından "Melek" ismini verilmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeSahil Kenarı
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