Bazı evlerin altında 'Tünelcik' bulundu

DİYARBAKIR'IN merkez Bağlar ilçesindeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından kazılan tünele yerleştirilen 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen hain saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

3 kişinin şehit olduğu saldırının planlayıcısı H.Y. adlı PKK'lı teröristin kırsala kaçtığı belirtilirken eylemle ilgisi tespit edilen M.O adlı terörist Şırnak'ın Cizre ilçesinde saklandığı evde sahte kimlikle yakalanmıştı.

BOMBALI ARAÇTAN 1 AY SONRA TÜNEL

2016'ın Kasım ayında emniyetin Çevik Kuvvet binasına yönelik bombalı araç saldırısının da H.Y tarafından planlandığı belirlenirken, emniyet binasına yönelik tünel kazma girişiminin bu saldırıdan 1 ay sonra başladığı tespit edildi. Şüpheli M.O ifadesinde 2016 kasım ayının sonlarında H.Y ile beraber Diyarbakır Tren Garı'na gittiklerini söyledi. H.Y'nin kendisine Kurtalan'dan misafiri geleceğini ifade ettiğini kaydeden M.O, 'Gardan 1,65 boylarında, valiziyle gelen esmer birini aldık. Bu kişi adının Botan olduğunu söyledi" dedi.

M.O'ya fotoğraf teşhisi yaptırılarak, 'Botan' adını kullanan kişinin tünel eylemini katılanlardan olduğu düşünülen V.T adlı PKK'lı terörist olduğu saptandı.

"İNŞAAT, GİYİM VE GIDA MALZEMESİ ALIYORDUK"

M.O kendisini tünel kazmadığını ama eylemin planlayıcısı H.Y ile beraber kazı yapan teröristler için defalarca alışveriş yaptıklarını söyledi.

EVLERİN ALTI TÜNEL DOLU

Bağlar'da yapılan incelemede, çok sayıda evin bodrum katının altında küçük çaplı tüneller olduğu de tespit edildi. Bu tünellerin olası operasyonlarda aranan veya güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristlerin saklanması için önceki yıllarda kazıldığı ifade edildi. Gerçekleştirilen incelemede saldırıda emniyete ait aralarında zırhlı araçlarında bulunduğu yaklaşık 40 aracın parçalandığı saptandı.