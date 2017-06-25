Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler...

VAN Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

25.06.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

25.06.2017 tarihinde saat 09.30 sıralarında PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; dilgeş (K) Birol Özkesici isimli teröristin ilimiz İpekyolu ilçesi Hatuniye mahallesinde bir ikamette olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yapılan operasyonda söz konusu terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA

Öte yandan Tunceli’den Erzincan’a eylem yapmak için giden ve güvenlik güçleri tarafından farkedilen bir grup PKK’lı ile dün akşam çıkan ve sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 4 terörist öldürüldü.

Ovacık İlçesi ile Erzincan’ın Kemah İlçesi arasında kalan Munzur Dağları bölgesinden, eylem yapmak için Erzurum bölgesine geçmek isteyen bir grup PKK’lının tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren çatışmada, ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü. Çatışma bölgesine havadan ve karadan birlikler sevkedilerek, operasyon alanı genişletildi. Bölgede zaman zaman çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı 2 Kobra tipi taaruz helikopteri de bölge yoğun bombardıman altına aldı.