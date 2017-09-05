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Bayramda ciğerlerimiz yandı

Yaz tatilinin son günlerinde Türkiye'nin akciğeri konumundaki ormanlarda yangın haberleri de peş peşe geliyor

Bayramda ciğerlerimiz yandı

Yaz tatilinin son günlerinde Türkiye'nin akciğeri konumundaki ormanlarda yangın haberleri de peş peşe geliyor

05 Eylül 2017 Salı 13:01
Bayramda ciğerlerimiz yandı
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ORMAN Genel Müdürlüğü'nün (OGM) resmi verilerine göre, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ülke genelinde 69 ayrı orman yangını meydana geldi.
Havaların yeniden ısınmasıyla yaz tatilinin son günlerinde ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Kurban Bayramı'nın 1 ile 4’üncü günü arasında ülke genelinde 69 orman yangını meydana geldi.
Verilere göre, bayram boyunca Bolu'dan Osmaniye'ye, İzmir'den Kastamonu'ya birçok ilde tam 69 ayrı orman yangını yaşandı. Arazöz ve dozerlerin karadan helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bayramın 3’üncü günü saat 16.00 sularında Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışmalarının sürdüğü yangının ise 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı öne sürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüYaz TatiliOGM
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