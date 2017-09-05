Bayramda Bolu tünelinden kaç araç geçti

ON günlük bayram tatili için İstanbul’dan Anadolu’ya giden tatilciler, gidiş ve dönüşte TEM’in Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletme Şefliği verilerine göre 10 günlük bayram tatili boyunca tüneli çift yönlü olarak 620 bin araç kullandı. Bayram tatilinde Karayolları ekipleri, tünel bölgesinde günde 21 personel, 6 ekip ve 6 araç ile gece gündüz görev yaptı.
Tünel çıkışında TEM kenarında bulunan alışveriş merkezini de 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 500 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
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