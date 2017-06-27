Bayram dönüşü trafiği yoğunlaştı! Kazalar trafiği kilitledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor. Mahmutbey Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

E5'te ise Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, özellikle İstanbul'a giriş güzergahlarında tedbirlerini ve denetimlerini sürdürüyor.

Sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.

TEM'DE KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTTIRDI?

TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara yönünde bir belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktıktan sonra yola yağ döküldü. Arkadan gelen araçların dökülen yağdan etkilenerek kayması sonucu 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu, Mahmutbey Gişelere doğru trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol temizliği yaparken araçlarda emniyet şeridine çekildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek trafiğin kontrollü geçişini sağladı.