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Bayram dönüşü trafiği yoğunlaştı! Kazalar trafiği kilitledi

Ramazan Bayramı tatili sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara yönündeki zincirleme kaza da TEM'deki yoğunluğu ciddi şekilde arttırdı.

Bayram dönüşü trafiği yoğunlaştı! Kazalar trafiği kilitledi

Ramazan Bayramı tatili sonrasında İstanbul'a dönüşler nedeniyle TEM ve E5'in bazı kısımlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara yönündeki zincirleme kaza da TEM'deki yoğunluğu ciddi şekilde arttırdı.

27 Haziran 2017 Salı 19:30
Bayram dönüşü trafiği yoğunlaştı! Kazalar trafiği kilitledi
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında şehir içi  yoğunluk yüzde 20 seviyesinde görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih  Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanmazken TEM  otoyolunun İstanbul yönü Silivri ve Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.  Mahmutbey Gişeler mevkisinde İstanbul yönüne araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

E5'te ise Silivri-Büyükçekmece arasında yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, özellikle İstanbul'a giriş güzergahlarında  tedbirlerini ve denetimlerini sürdürüyor.

Sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran  ekipler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.

TEM'DE KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTTIRDI?
TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara yönünde bir belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktıktan sonra yola yağ döküldü. Arkadan gelen araçların dökülen yağdan etkilenerek kayması sonucu 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu, Mahmutbey Gişelere doğru trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen itfaiye  ekipleri yol temizliği yaparken araçlarda emniyet şeridine çekildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek trafiğin kontrollü geçişini sağladı. 

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