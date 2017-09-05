Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
109188
ALTIN
147.380
DOLAR
3.4436
STERLİN
4.4591
EURO
4.0955
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar...
'Motosiklet yaralanmalarında ilk müdahale felci engelleyebilir'
'Motosiklet yaralanmalarında ilk müdahale felci...
Ağız da oluşan kokuya dikkat
Ağız da oluşan kokuya dikkat
banner468

Bataklığa saplanan traktör 8 saat sonra çıkarıldı

Kars’ta göl kenarında kamış biçerken bataklığa gömülen traktör, 8 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Köylüler traktörü çıkarmak için çeşitli alternatifler üretti

Bataklığa saplanan traktör 8 saat sonra çıkarıldı

Kars’ta göl kenarında kamış biçerken bataklığa gömülen traktör, 8 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Köylüler traktörü çıkarmak için çeşitli alternatifler üretti

05 Eylül 2017 Salı 12:50
Bataklığa saplanan traktör 8 saat sonra çıkarıldı
banner404

KARS'IN Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde, Deniz Taşdemir'e ait traktör Çıldır Gölü kenarında kamış biçerken bataklığa gömüldü. Bir süre kendi imkanlarıyla traktörünü çıkarmak isteyen Taşdemir, başarılı olamayınca köylülerden yardım istedi.
Deniz Taşdemir’in traktörünün battığı bölgeye traktörleriyle gelen köylüler, önce halat yardımıyla traktörü başka traktörle çekmek istedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine köylüler, bataklığa saplanan traktörü 3 traktöre bağlayarak çıkarmaya çalıştı.
Önceki gün saat 16.00 sıralarında bataklığa düşen traktör, köylülerin çeşitli kurtarma çabaları sonucu gece yarısı çıkarılabildi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ArpaçayKarsDeniz Taşdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk vatandaşı DEAŞ'lılar, peşmergeye teslim oluyor
Türk vatandaşı DEAŞ'lılar, peşmergeye teslim oluyor
Jandarma Komutanının mahrem imam çıktığı iddiası
Jandarma Komutanının mahrem imam çıktığı iddiası
Bayramda ciğerlerimiz yandı
Bayramda ciğerlerimiz yandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim