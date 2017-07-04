Başkan Çelik'ten 15 Temmuz çağrısı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz nedeniyle yapılacak etkinliklerin daha geniş katılımlı olması için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, dernek başkanları, gönüllü kültür teşekkülleri ve ilçe belediyelerinin yöneticileri katıldı.

Çelik, 15 Temmuz etkinlikleri için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında bir komisyon kurulacağını belirtti. Hain darbe girişiminin birinci yılında demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için bir dizi organizasyon yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Türkiye çapındaki organizasyonlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşecek. Bizler de şehrimizdeki tüm yönetim dinamikleri ile birlikte organizasyonlar yapmak istiyoruz. Oda başkanları, STK üyeleri, ilçe belediyeleri, dernekler ve gönüllü kültür teşekkürlerinin de yapmak istediği programlar var. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlara hep birlikte çıktık. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, milletimizin desteği ve Rabbimin de yardımıyla 40 yıllık hain planı bozduk. 15 Temmuz’un yıldönümünde de aynı ruhla meydanda olalım istiyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda her türlü düzenlemeyi yapacağını, ilçe belediyelerinin çadırlarını kuracağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bir hafta boyunca etkinlikler yapacağız. Konuşmacılar, sanatçılar getireceğiz. 15 Temmuz’da da sabah namazına kadar meydandayız. Sabah namazından sonra dağılacağız. Toplu taşımada tüm otobüsler ve raylı sistem sabaha kadar çalışacak. Bu arada şehitlerimizin sayısı kadar hatim indirilmesi için çalışma başlattık. Farklı kurum ve kuruluşların da çalışmaları var. İnşallah geçen seneki coşku ve heyecanla bir arada olacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu.