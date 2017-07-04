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Başbakan yolu açtı direksiyona geçti

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuştu

Başbakan yolu açtı direksiyona geçti

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuştu

04 Temmuz 2017 Salı 16:33
Başbakan yolu açtı direksiyona geçti
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PAŞAKÖY -TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Ravza Kavakçı Kan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, eski dönem milletvekilleri, yüklenici firma ve karayolları temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

"BU ADALET YÜRÜYÜŞÜ DEĞİL BU BİR GAFLET YÜRÜYÜŞÜDÜR GAFLET"

CHP’nin başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü eleştiren Yıldırım, "Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz bunu herkes bilsin. Yollar millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ’cuların, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değil bu bir gaflet yürüyüşüdür. Gaflet" dedi.

"BU TÜR SİYASİ FANTEZİLERLE MİLLETİ MEŞGUL EDİYORLAR"

Yıldırım, "Bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. Anamuhalefet partisi genel başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da; yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı" dedi.

"ONA TAVSİYEM; YAVUZ SULTAN SELİME DE GİR ORAYI DA BİR GÖR"

Yıldırım, "Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem İzmit’ten buraya gelirken, şurada Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’ede gir orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş" dedi.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:35
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımTEM Kurtköy
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