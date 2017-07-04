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Başbakan Yıldırım'dan şenlik mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başbakan Yıldırım'dan şenlik mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı

04 Temmuz 2017 Salı 19:17
Başbakan Yıldırım'dan şenlik mesajı
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BAŞBAKAN Yıldırım, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye, yeryüzünün en kıymetli kültürel zenginliklerine sahiptir. Milletimiz, kültürel mirasımızın ve abide şahsiyetlerin dilden dile gönülden gönüle yaşatılmasına büyük önem vermiştir.

Nasreddin Hoca, hem özgün mizah anlayışı hem de ince eleştirileriyle hatırlanan mümtaz bir şahsiyet olarak tarihe geçmiştir. Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, hazır cevaplık, kıvrak zekâ ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda yol gösteren özlü ve öğretici düşünceler bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Nasreddin Hocamızın bütün insanlığa hoşgörülü ve umutlu olmayı öğreten nüktelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve dünyaya duyurulmasında, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri önemli rol oynamaktadır.
Bu tür etkinlikler, kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasının yanı sıra, ülkemizin tanıtımına da değerli katkılarda bulunmaktadır. Bu anlamlı kültür şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri içtenlikle kutluyor, bu tür çalışmaların artmasını diliyorum. Nasreddin Hocamızı rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum” dedi. 

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Nasreddin Hoca ŞenlikleriBaşbakan Binali YıldırımAkşehir Uluslararası
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